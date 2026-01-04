На фона на проверките от институциите, търговците в по-малките градове се оплакват, че не могат да си вземат от новата валута, за да връщат ресто на клиентите. Как се случва прехода към еврото в Мездра.

Сутринта в града започва с вестник и кафе. Красимир Порязов вече е подредил печата на павилиона си, сортирал е монетите и банкнотите в евро, но за разлика от вестниците, европейската валута не се раздава бързо. Според него големят проблем е, че няма евро, с което да работят.

Новата валута в Северозапада: Готови ли са малките населени места за голямата промяна



Голямо количество от новите пари няма и в джоба си, въпреки, че е планувал прехода отдавна. Красимир казва още, че в банкомата няма евробанкноти, а при проверката се оказва, че че апаратът действително е празен.



За разлика от Карисмир, Павлина Цветкова е успяла да изтегли първото си евро и вече е тръгнала на пазар с него. Тя споделя, че трудно прави пресмятането.



За липсата на евро за търговците разказват и в магазина за плодове и зеленчуци, където преетикирането тече с пълна сила. Камелия Чолакова казва, че имат малко пари в евро за връщане.

Въпреки затрудненията има и оптимисти. Един от тях е Милена, която смята, че тревогите са излишни.