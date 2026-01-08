Няма необходимост хората да тичат към банковите клонове за обмяна на левове в евро още в първите дни след 1 януари, ако разполагат с достатъчно средства. Това заяви финансовият анализатор Деян Василев в предаването „Твоя ден“ по NOVA NEWS, като призова потребителите да бъдат разумни и да посещават единствено банката, в която имат открита сметка.

„Абсурд е да влезеш в който и да е клон и да очакваш, че ще ти се обменят пари. Всеки човек си има основна банка и е редно да отиде там. Ако имаме достатъчно наличности, е разумно да изчакаме следващите седмици“, подчерта Василев. По думите му именно струпването на хора в случайни клонове създава напрежение и опашки.

Икономистът Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива, отчете, че бизнесът и банковата система са положили сериозни усилия в последните месеци, за да се подготвят за преминаването към еврото.

„Като цяло и бизнесът, и регулаторите си свършиха работата. Има сигнали, но те са по-скоро изключения. Преминаването към друга валута е огромно предизвикателство, а това, което виждаме, е по-скоро положително“, коментира Кръстев.

И двамата експерти бяха категорични, че спокойствието и информираността на гражданите са ключови за плавния преход към еврото.

Редактор: Габриела Павлова