Очаквам на тези избори да има по-висока избирателна активност, но това ще зависи от кампанията. Трябва да се ангажират популярни обществени фигури, които да призозават гражданите да гласуват и да говорят, че именно по-високата избирателната активност е ключът към превенцията срещу купен и контролиран вот. Това каза политологът доц. Милен Любенов в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

"Няма основание за забавяне на процедурата по връчване на мандат. И по време на консултациите всички парламентарни групи заявиха, че не може да се състави кабинет в рамките на настоящия парламент и ще се върви към предсрочни избори. Настоящото забавяне се дължи на опит новият вот да се проведе в началото на април", каза още той. Според него настоящото Народно събрание вече няма легитимност и ако бъде направен опит за кабинет в неговите рамки, това ще отприщи ново недоволство. Експертът изрази съмнение, че Румен Радев ще връчи мандат на БСП, тъй като коалицията е била „част от правителството, което беше свалено с протести”.

Ще участва ли държавният глава Румен Радев на изборите през пролетта

Любенов смята, че ако президентът изчаква прекалено много, за да създаде своя политическа партия, „всичките очаквания на част от гражданите ще изтлеят във времето и той няма да може да се възползва от тази ситуация”. Той допълни, че държавният глава се е държал като опозиционен лидер, който е критикувал властта. „Ако следваме логиката на управление, която имаше през последната година, е вероятно той да участва на настоящите парламентарни избори”, допълни още политологът.

Според него Радев ще предприеме действия в тази посока, преди да бъде назначено служебното правителство. Любенов подчерта, че в такава ситуация този служебен кабинет ще трябва да бъде назначен от Илияна Йотова, която ще поеме функциите на президент. Политологът изрази мнение, че политически проект на Радев ще бъде ситуиран в национал-популисткия спектър – подобно на Виктор Обран и Роберт Фицо.

Доц. Орманджиев: Промяната на Конституцията за избора на служебен премиер създаде „мъченици на властта“

На въпроса дали от ПП-ДБ могат да намерят пресечна точка с Румен Радев Любенов каза, че това „зависи от целите и приоритетите на това правителство”. „Ако целта е борба с корупцията, да се избере нов Висш съдебен съвет, тогава ще трябва да се търси по-широко мнозинство, което отива отвъд шаблоните либерално – консервативно. А и българските партии са демонстрирали, че могат да правят всевъзможни коалиции. Това невинаги е добре, защото видяхме колко кратки бяха някои от последните правителства, защото обединяваха партии с несъвместими позиции, което не се възприемаше и добре от избирателите", обясни още политологът.

