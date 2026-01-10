Кевин Дюрант задмина легендата Уилт Чембърлейн и вече е седми при реализаторите на всички времена в историята на НБА.

Той имаше нужда от 15 точки, за да го стори в мача на Хюстън Рокетс с Портланд Трейл Блейзърс, и го направи с тройка в третата четвърт при поражението на неговия тим със 105:111 като гост. Чембърлейн вкара 31 419 точки по време на кариерата си. Шести в класацията е Дирк Новицки с 31 560. 37-годишният Дюрант е в 18-ия си сезон в Лигата. Той вече има и над 8000 борби в кариерата.

Иначе, звездата на Хюстън приключи с 30 точки, 12 борби, 4 асистенции и 2 чадъра. Еймен Томпсън добави 24 пункта, а Рийд Шепърд се отчете с 20, но това не бе достатъчно за тексасци.

Редактор: Цветина Петкова