ПП–ДБ няма да подкрепи евентуално правителство, сформирано с третия мандат, който предстои да бъде връчен от президента Румен Радев. Това заяви депутатът от коалицията Мартин Димитров в ефира на „Офанзива“ по NOVA NEWS.

По думите му не съществува реална възможност с третия мандат да бъде излъчено стабилно и работещо управление. „Дори да се стигне до такова правителство, ПП–ДБ няма да го подкрепи“, каза Димитров, като уточни, че позицията все още не е официално обсъждана, но според него това ще бъде и окончателното решение на коалицията.

Димитров подчерта, че с ПП–ДБ не е воден разговор за това кой ще бъде служебен министър-председател. „Това е изцяло решение на президента“, заяви той и добави, че най-важното в предстоящия период е гарантирането на честни избори.

ПП-ДБ ще върне мандата веднага след връчването му

По темата за машинното гласуване Мартин Димитров припомни, че този тип вот се използва в България от близо 20 години. „За този период няма установени злоупотреби с машинното гласуване. Когато има машини, няма тъмна стаичка и няма конкретни примери за манипулации“, каза той. По думите му ПП–ДБ вече са внесли законопроект, свързан с машинното гласуване.

Депутатът отправи и политическа критика към ГЕРБ, като заяви, че партията дълго време се е определяла като дясна, но с управлението си с „Има такъв народ“ е навлязла в левия политически спектър.

Мартин Димитров подчерта, че целта на ПП–ДБ е коалицията да спечели убедително следващите избори. По думите му сега е моментът да говорят с хората от протестите и да постигнат реален политически резултат. Той беше категоричен, че ПП–ДБ няма да участва в управление с ГЕРБ, „ДПС – Ново начало“ или „Възраждане“.

В коментар за въвеждането на еврото Димитров заяви, че има технически проблеми, свързани с процеса, за което според него основна вина носи настоящото правителство заради „лошо проведена информационна кампания“. Той посочи, че се наблюдават административни затруднения в банките при обмяната на малки суми в евро и призова Българската народна банка и търговските банки да предприемат мерки за облекчаване на процедурата.

