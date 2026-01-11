Средната заплата на българите остава сравнително ниска, но вече се изчислява в евро. Заедно с това българското евро започва да придобива все по-нестандартни измерения – както у нас, така и извън страната.

Матиас Денер, ръководител на икономическия отдел в Германското посолство в София, стана първият човек, платил в Германия с български евромонети. По време на празниците той се прибира в родината си с официален стартов комплект и прави първата си покупка в аптека. Там обяснява на продавачката символите върху монетите – Свети Иван Рилски, Паисий Хилендарски и Мадарския конник. По думите му българското евро е напълно прието в Германия и буди интерес сред германците, които искат да научат повече за България.

От солидите на Византия до еврото: Парите на България през вековете

Междувременно в центъра на София българското евро привлече внимание по съвсем различен начин. Актрисата Ива Доро получава евробанкнота с изписан цитат от песен на Веселин Маринов – „Българио, за теб откъсвам цвете“, като думата „Българио“ е с правописна грешка. Банкнотата ѝ е дадена от клиент в книжарница и първоначално тя се усъмнява в автентичността ѝ, но се оказва истинска.

Снимка на банкнотата бързо набира популярност в социалните мрежи, а потребители дори призовават за своеобразна акция „Веселин Маринов“, за да стигне името на певеца из цяла Европа. Самата Ива Доро приема случката с чувство за хумор и я определя като забавен културен феномен.

Според Матиас Денер българското евро, дори и в нестандартните си проявления, е възможност хората в Европа да научат повече един за друг и за страните, в които живеят.

От Българската народна банка обаче напомнят, че умишлено надраскани или повредени банкноти са невалидни за финансови операции.

За NOVA от БНБ обясниха, че "съгласно правилата на Европейската централна банка (Решение 2013/10 на ЕЦБ от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти), прилагащи се от националните централни банки на Евросистемата, включително и от Българската народна банка (БНБ) относно евробанкнотите, които са преднамерено повредени, БНБ обръща внимание, че тяхната замяна се отказва, същите се задържат, за да се предотврати връщането им в обращение. С оглед на това, търговците следва да не приемат такива банкноти".

И допълват: "Писането върху банкноти – думи, цифри, лозунги и други послания се счита за преднамерено повреждане. Такъв тип банкноти се задържат без компенсация за притежателите им".

