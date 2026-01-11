-
Историята на Йона, който тренира всеки ден за впечатляваща физика
-
86-годишната Кристъл, която плува по 20 дължини всеки ден
-
Има ли борба с мафията при кризата с боклука в София: Общински съветници с остри обвинения към кмета
-
„Да хванеш гората”: Баща и син заменят счетоводството с производство на традиционни колбаси (ВИДЕО)
-
НАП проверява фитнес в "Студентски град" за рязко покачване на цените
-
Вулканът Килауеа изхвърли 6-метров фонтан от лава (ВИДЕО)
Научете повече за личната му история за пътя от замисъла до реализирането
Срещаме ви с Явор Спиридонов – управител на ски комплекс „Осогово“. Той човекът зад една смела идея, превърнала се в реално място за спорт, природа и емоции.
Научете повече за личната му история за пътя от замисъла до реализирането – как се ражда мечтата за „Осогово“, какви трудности стоят зад всяка стъпка и какво удоволствие носи това, което комплексът е постигнал до момента.
Гледайте във видеото.
Последвайте ни