Срещаме ви с Явор Спиридонов – управител на ски комплекс „Осогово“. Той човекът зад една смела идея, превърнала се в реално място за спорт, природа и емоции.

Научете повече за личната му история за пътя от замисъла до реализирането – как се ражда мечтата за „Осогово“, какви трудности стоят зад всяка стъпка и какво удоволствие носи това, което комплексът е постигнал до момента.

Гледайте във видеото.