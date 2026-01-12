Фермери блокираха товарния трафик на летище Остенде в Белгия в знак на протест срещу споразумението между Европейския съюз и Меркосур. Акцията засега не засяга пътническите полети, съобщава информационна агенция "Белга", цитирана от БТА.

Около 60 трактора са се събрали пред входовете на аеропорта, като протестът е насочен основно към товарния сектор. От ръководството на летището уверяват, че пътниците все още могат да стигнат с автомобил до терминала, но предупреждават за възможни закъснения заради затруднено движение в района.

По данни на Съюза на фермерите в момента никакви камиони не могат да влизат или излизат от летището. Протестиращите твърдят, че през белгийските летища навлизат хранителни продукти от държави от Меркосур без достатъчен контрол, след което получават белгийски сертификат за произход. „Така потребителите дори не знаят откъде идва храната им. Това споразумение е последната капка“, заявиха от фермерската организация.

От Съюза подчертават, че протестът не е насочен срещу пътниците. По думите им пътуващите няма да бъдат сериозно засегнати, а акцията се провежда с подкрепата на потребителите.

Очаква се протестът да продължи през целия ден, като не е изключено да бъде удължен и следващите дни, включително до 20 януари.

Редактор: Ралица Атанасова