Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и страните от Меркосур предизвиква сериозен дебат у нас. Противоположни позиции по темата изразиха бившият министър на земеделието и съветник на президента Явор Гечев и финансовият анализатор Преслав Райков в ефира на „Здравей, България“.

Гечев подчерта, че Меркосур е търговско сдружение на най-силните икономики в Латинска Америка, включващо Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. По думите му преговорите по това споразумение продължават вече близо 25 години, именно защото подобни договори носят както ползи, така и сериозни щети за отделни сектори.

Гечев обърна внимание, че споразумението предвижда безмитен внос в ЕС на до 99 хил. тона годишно говеждо месо, 180 хил. тона птиче месо и 25 хил. тона свинско месо. Според него това ще изкриви пазара, тъй като европейските земеделски производители са обект на значително по-строги екологични изисквания. По думите му Европейският съюз гледа на споразумението предимно от потребителска гледна точка, но в същото време „връзва ръцете“ на земеделските производители. Той допълни, че в последните 4–5 години ЕС отчита най-големия брой фалити на фермери в историята си.

Сред рисковете Гечев посочи и предвидения внос на около 200 хил. тона етанол годишно, като подчерта, че България е сериозен производител на спирт и подобна мярка би имала негативен ефект върху сектора.

На противоположна позиция застана финансовият анализатор Преслав Райков, според когото споразумението е изключително полезно както за българската, така и за европейската икономика. Той подчерта, че ЕС целенасочено отваря пазарите си към индустриите на Латинска Америка и към т.нар. ресурсни икономики. „Българската промишленост ще има възможност да изнася машини, съоръжения и услуги към пазари, в които индустриалното производство тепърва се развива“, заяви Райков. По думите му автомобилостроенето също ще бъде сред секторите, които ще се възползват от споразумението, а ползите ще се разпределят в мащаба на цяла Европа.

Райков изрази мнение, че Меркосур не представлява заплаха за европейското земеделие, като отбеляза и факта, че Украйна вече е част от европейския земеделски пазар. Според него основните печеливши ще бъдат индустриалната промишленост, преработвателният сектор и фармацевтичната индустрия.

Редактор: Дарина Методиева