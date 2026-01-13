Почти 2 седмици България вече е част от еврозоната. Еврото е официалното разплащателно средство у нас от 1 януари 2026 г. В рубриката „Еврото – въпроси и отговори” с Нели Тодорова отговаряме на питанията, които нашите зрители ни изпращат.

Въпреки страховете, че в първите дни ще настане хаос и предупрежденията да имаме задължително пари в брой, в крайна сметка и банкоматите и постерминалите сработиха.

Немалко от нас се оказаха с повече левове в брой, изтеглени тъкмо заради съветите да имаме достатъчно средства, за да не се окаже, че няма с какво да платим след 01.01.

13-ти ден официалната валута в България вече е еврото. Остават точно 19 дни, в които може да плащаме и с левове. В първите дни търговците, най-вече в малките магазини, не разполагаха с достатъчно евро, но и тази трудност беше изчистена. Рубриката днес е изцяло по сигнали, които нашите зрители ни изпратиха. Днес ги събираме и проследяваме как са се развили. С какви нередности се сблъскахме?

Още в първите дни на 2026-та се появиха табели като тази. Снимката е от бензиностанция във Варна: „От 01.01 плащания се приемат само в евро и с карта – с лева не работим”.

Това условие, което е поставено е категорично недопустимо. Търговецът си налага собствени правила и за това има санкции. Законът казва, че не може да откаже плащане в левове до края на януари. Единственото, на което може да каже НЕ е ако някой клиент реши да плати с повече от 50 броя монети.

Друг търговец пък изисква да се плаща само с карта. Това също е извън закона. Търговците трябваше да са се подготвили предварително.

Вярно е че нямаше достатъчно стартови пакети, но с първите работни дни банките вече отвориха врати и търговците могат да си обменят субите, които им трябват, за да работят.

Ето и още един пример. Българският спортен тотализатор също обявява, че с новата година ще приема само евро и наградите също ще се изплащат само в евро – десетки зрители се оплакаха, че не могат да си пуснаш фишовете и да платят с левове.

Тук, обаче, нарушение няма. Законът за хaзарта беше променен и там изрично беше разписано, че и държавния тотализатор и останалите компании които се занимават с хазарт с новата година работят само в евро.

Наш зрител сигнализира, че обменните бюра не прилагат задължителния курс 1.95583. Този курс важи за превалутирането на цените и на стоки и услуги, за банките за пощите, но не и за обменните бюра.

Тази снимка получихме от наш зрител, който е възмутен, че обменните бюра не работят по правилата.

Те имат право да обявяват свои тарифи, като по закон те могат да се отклоняват до 5 процента – плюс, минус от фиксирания курс. Така че тук няма нарушение.

Но и имайте предвид, че по тези курсове ви е по-неизгодно да обменяте левове, ако сравняваме с банките и пощите.

Оказа се обаче, че има случаи в които и банки не са ползвали фиксирания курс за обмяна на левове. Наш зрител ни изпрати тази вносна бележка, на която се вижда, че на 3 януари курсът който е използван, за да се обменят тези почти 1400 лева, не е фиксираният.

Тук едно евро струва по-скъпо – 1.9650000. Иван Иванов, който подаде сигнала, ни писа, че на следващия ден от банката са се свързали с него и са възстановили загубата му, която е била около 3 и 50 евро. Свързахме се с финансовата институция, за да проверим колко такива случая е имало. Оказа се, че още една транзакция е била направена по друг курс. Обяснението –човешка грешка. А парите са били възстановени.

Друга банка пък реши да въведе собствени правила като определи максимална сума, която да може да се обменя – 5 хиляди лева. Има ограничение и за броя монети, които се приемат.

Според БНБ подобни ограничения са недопустими. Законът казва че първите 6 месеца и банкноти и монети в левове се обменят без такси в неограничени количества. От финансовата институция коментираха, че това е направено само в малки офиси, където няма място, а и достатъчно служители, но за в големите им офиси не е проблем да се обменят и по-голямо количество и банкноти и монети.

Бележките, които посрещаха клиентите в някои от клоновете, бяха премахнати. В Закона за въвеждане на еврото за тези нарушения на банките са предвидени сериозни глоби. При първо нарушение 5000 лв. до 30 000 лв., а при повторно - от 10 000 лв. до 60 000 лв.

Според БНБ е недопустимо въвеждането на ограничения, които не са по закон. В Народната банка постъпват сигнали от различно естество, както срещу банки, така и срещу търговци. По всеки постъпил сигнал се извършва проверка и се предприемат своевременни действия за отстраняване на противоправно поведение, в случай че такова бъде установено.

За момента няма информация налагани ли са глоби на търговските банки.

И за един казус сигнализираха наши зрители – на непълнолетни се отказва да обменят левове в евро в банките. Получихме мейли, които определиха това дори като дискриминация.

Според юристи, обаче, това не е нарушение. Според Закона за лицата и семейството - непълнолетните (между 14 и 18 години), въпреки, че разполагат с лична карта, извършват правни действия със съгласието на своите родители или попечители. При обмяната се попълват документи, подписват се декларации – това са правни действия, така че няма как да стане без родителя.