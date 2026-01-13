Снимка: iStock
Безжизнените им тела са открити във вторник преди обед
Полицията в Хисаря разследва мистериозната смърт на двама гръцки граждани, открити в къща в града днес преди обяд. Единият от починалите е 71-годишен грък, женен за българка, която в момента работи в Гърция. Другият мъж е негов 72-годишен братовчед, който е пристигнал в България на гости за празниците. Образувано е досъдебно производство.
Безжизнените им тела са открити във вторник преди обед на адрес в Хисаря, след като съсед съобщил на тел. 112, че от няколко дни мъжете не са забелязвани. При първоначалния оглед не са констатирани следи от насилие.
Разследват убийство на възрастен мъж в Севлиевско, задържаха сина му
Предполага се, че смъртта на двамата е настъпила поради задушаване от газов котлон, пригоден за отопление. Действията по разследване на причините и обстоятелствата около инцидента продължават под наблюдението на прокуратурата.
