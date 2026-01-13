Бившият български външен министър и дългогодишен пратеник на ООН Николай Младенов се очаква да бъде обявен за „висш представител“ на Ивицата Газа в рамките на нова управленска структура, която Съединените щати планират да представят още в сряда, съобщава „Файненшъл таймс“.

Назначението е част от усилията на администрацията на президента Доналд Тръмп да премине към т.нар. "втора фаза" на примирието в Газа, целяща поемане на гражданското управление от палестински технократи и ограничаване на влиянието на „Хамас“. По информация на изданието Младенов ще оглави 14-членен палестински технократски комитет, който ще отговаря за ежедневното управление на територията.

АП: Бенямин Нетаняху заяви, че Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир

Младенов е възприеман като консенсусна фигура с международен авторитет и без връзки с провалената Хуманитарна фондация за Газа. Той вече е провел срещи с високопоставени американски и израелски представители, включително с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Обявяването на новата структура се очаква на фона на сериозни предизвикателства – ограничена международна подкрепа, липса на достатъчно финансиране и продължаващо военно присъствие на Израел в части от Газа. По оценки на дипломати до момента са осигурени около 1 млрд. долара, при нужди от десетки милиарди за възстановяване.

Американската администрация планира да използва предстоящия Световен икономически форум в Давос, за да търси политическа и финансова подкрепа за плана си за следвоенно управление на Газа.

Редактор: Ралица Атанасова