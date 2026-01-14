Снимка: iStock, илюстративна
Причините за произшествието се изясняват
Шофьор на камион загина, след като превозното средство падна в дере, съобщиха от полицията. Тежкият инцидент е станал в сряда сутринта край разклона за село Нова Попина, предаде 24 часа.
Причините за произшествието се изясняват.
Кола блъсна пешеходец в Хасково, шофьорът избяга от местопроизшествието
Движението в района не е спряно, а регулира се от екипи на Пътна полиция.Редактор: Мария Барабашка
Източник: "24 часа"
Последвайте ни