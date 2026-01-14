Шофьор на камион загина, след като превозното средство падна в дере, съобщиха от полицията. Тежкият инцидент е станал в сряда сутринта край разклона за село Нова Попина, предаде 24 часа .

Причините за произшествието се изясняват.

Движението в района не е спряно, а регулира се от екипи на Пътна полиция.

