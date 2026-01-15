Съединените щати официално са стартирали първите продажби на венецуелски петрол след постигането на споразумение между Вашингтон и Каракас, съобщи CNN. Това е ключов момент в отношенията между двете страни след драматичните събития в началото на годината.

Първи продажби на стойност около 500 млн. долара

– Първата партида петрол, включена в пакта между САЩ и временното правителство в Каракас, е продадена за около 500 милиона долара, съобщи американски официален представител.

– Очаква се още от суровината да бъде продадена в следващите дни и седмици, като част от общ обем договорено нефтена търговия за до 2 милиарда долара.

– Средствата от продажбите се държат в банкови сметки под контрол от САЩ, включително в Катар — използвани като неутрална и защитена локация за финансови трансакции.

Планът на Тръмп за завземане и съживяване на петролната индустрия на Венецуела

Решението идва на фона на значително геополитическо напрежение. През януари Вашингтон предприе военна операция във Венецуела, в която бяха задържани президента Николас Мадуро и съпругата му, а САЩ обявиха намерението си да „контролират“ нефтения сектор на страната с цел стабилизиране и икономическо възстановяване.

Вашингтон също така е стартирал процедура по издаване на по-широки лицензи на големи енергийни компании като Chevron, което ще им позволи да увеличат производството и износа на венецуелски нефт.

Влияние върху глобалните потоци и Китай

– Според анализатори износът на венецуелски нефт към Китай значително ще намалее, след като американските блокади и операции променят маршрутите на танкерите.

– Китай е бил един от най-големите купувачи на венецуелски петрол преди санкциите; сега много товари се пренасочват към американски пазари или други потребители.

Администрацията на президента Доналд Тръмп твърди, че контролът над петролния сектор ще помогне както на икономиката на Венецуела, така и на САЩ, защото ще се улесни възстановяването на местната инфраструктура и ще се стабилизира снабдяването.

В същото време някои правни експерти и чуждестранни анализатори поставят под въпрос легитимността на американските действия и бъдещите инвестиции, докато други предупреждават за международно напрежение между САЩ, Русия и Китай по енергийните въпроси.

Редактор: Цветина Петкова