Планът на президента Доналд Тръмп да поеме контрола над петролната индустрия на Венецуела и да поиска от американски компании да я съживят след залавянето на президента Николас Мадуро по време на акция е малко вероятно да окаже значително непосредствено въздействие върху цените на петрола, твърди "Асошиейтед прес".

Петролната индустрия на Венецуела е в лошо състояние след години на пренебрегване и международни санкции, така че може да отнеме години и големи инвестиции, преди производството да може да се увеличи драстично. Някои анализатори обаче са оптимисти, че страната може да удвои или утрои сегашния си добив от около 1,1 милиона барела петрол на ден, за да се върне към историческите си нива сравнително бързо.

„Въпреки че мнозина съобщават, че петролната инфраструктура на Венецуела е била невредима от военните действия на САЩ, тя се разпада от много години и ще отнеме време, за да бъде възстановена“, каза петролният анализатор в GasBuddy Патрик Де Хаан. Компанията се занимава с проследяване на цените на бензина.

Американските петролни компании ще искат стабилен режим в страната, преди да са готови да инвестират сериозно. Тръмп заяви, че Съединените щати поемат контрола, докато действащият вицепрезидент на Венецуела твърдеше - преди Върховният съд на страната да ѝ разпореди да поеме ролята на временен президент, че Мадуро трябва да бъде възстановен на власт.

„Но ако САЩ успеят да управляват страната през следващите часове, бих казал, че има място за оптимизъм, че американските енергийни компании биха могли да дойдат и да съживят венецуелската петролна индустрия сравнително бързо“, каза Фил Флин, старши пазарен анализатор в Price Futures Group. Ако Венецуела може да се превърне в петролна гигант, Флин посочва, че „това би могло да затвърди по-ниските цени в дългосрочен план“ и да окаже по-голям натиск върху Русия.

Петролът не се търгуваше през уикенда, така че нямаше незабавно въздействие върху цените. Не се очаква съществена промяна в цените, когато пазарът се отвори отново. Венецуела е член на ОПЕК, така че производството ѝ вече е отчетено там. В момента има излишък от петрол на световния пазар.

Доказани резерви

Според САЩ Венецуела е известна с най-големите доказани запаси от суров петрол в света от приблизително 303 милиарда барела. Това представлява приблизително 17% от всички световни запаси от петрол. Така международните петролни компании имат основание да се интересуват от Венецуела. Водещи компании, включително Exxon Mobil и Chevron, не отговориха веднага на исканията за коментар в събота. Говорителят на ConocoPhillips Денис Нъс заяви по имейл, че компанията „следи развитието във Венецуела и потенциалните му последици за глобалните енергийни доставки и стабилност. Би било преждевременно да се спекулира с бъдещи бизнес дейности или инвестиции“.

Какво знаем за първия задържан от САЩ петролен танкер край бреговете на Венецуела

Chevron е единствената компания със значителни операции във Венецуела, където произвежда около 250 000 барела на ден. Компанията, която инвестира за първи път във Венецуела през 20-те години на миналия век, осъществява дейност в страната чрез съвместни предприятия с държавната компания Petróleos de Venezuela SA, известна като PDVSA. Дори и с тези огромни резерви, Венецуела произвежда по-малко от 1% от световното предлагане на суров петрол. Корупцията, лошото управление и икономическите санкции на САЩ доведоха до постоянен спад на производството от 3,5 милиона барела на ден, добивани през 1999 г., до днешните нива.

Снимка: iStock

Проблемът не е в намирането на петрола. Въпросът е в политическата среда и дали компаниите могат да разчитат на правителството да спази договорите си. През 2007 г. тогавашният президент Уго Чавес национализира голяма част от производството на петрол и принуди големи играчи като ExxonMobil и ConocoPhillips да се оттеглят.

„Проблемът не е само в лошото състояние на инфраструктурата, а най-вече в това как да накарате чуждестранните компании да започнат да наливат пари, преди да имат ясна представа за политическата стабилност, договорната ситуация и други подобни“, каза Франсиско Моналди, който е директор на Латиноамериканската енергийна програма в университета "Райс".

Но инфраструктурата изисква значителни инвестиции. „Оценката е, че за да се увеличи производството на петрол във Венецуела от един милион барела на ден – това е производството ѝ днес – до четири милиона барела, ще е необходимо около десетилетие и инвестиции от около сто милиарда долара“, каза Моналди.

Силно търсене

Венецуела произвежда вида тежък суров петрол, който е необходим за дизелово гориво и асфалт, както и други горива за тежка техника. Има недостиг на дизел по целия свят поради санкциите върху петрола от Венецуела и Русия, а и защото по-лекият американски суров петрол не може лесно да го замести.

Защо Тръмп е толкова обсебен от Венецуела

Преди години американските рафинерии на брега на Мексиканския залив бяха оптимизирани да обработват този вид тежък суров петрол във време, когато производството на петрол в САЩ намаляваше, а венецуелският и мексиканският суров петрол бяха в изобилие. Така че рафинериите биха искали да имат по-голям достъп до венецуелския суров петрол, защото това би им помогнало да работят по-ефективно, а и обикновено е малко по-евтино.

Увеличаването на производството на Венецуела би могло да улесни и оказването на натиск върху Русия. Причината - Европа и останалият свят биха могли да получат повече от дизела и тежкия петрол, от които се нуждаят, от Венецуела и да спрат да купуват от Русия. „За Русия имаше голяма полза от колапса на петролната индустрия на Венецуела. А причината е, че те бяха конкурент на световната сцена за този петролен пазар“, каза Флин.

Сложна правна картина

Професорът по право в Колумбийския университет Матю УаксманМатю Уаксман, който е бил служител по националната сигурност в администрацията на Джордж У. Буш, заяви, че завземането на контрола върху ресурсите на Венецуела отваря допълнителни правни въпроси. „Например, голям проблем ще бъде кой всъщност притежава венецуелския петрол“, пише Уаксман. „Окупационна военна сила не може да се обогатява, като отнема ресурсите на друга държава, но администрацията на Тръмп вероятно ще твърди, че венецуелското правителство никога не ги е държало с право“, допълва той.

Уаксман, който е служил в Държавния департамент и Министерството на отбраната, както и в Съвета за национална сигурност при Буш, отбеляза, че „сме виждали администрацията да говори много пренебрежително за международното право, когато става въпрос за Венецуела“.

Редактор: Цветина Петрова