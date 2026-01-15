По данни на Националния статистически институт (НСИ) през декември 2025 г. месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 0,1 на сто, а годишната - 5%. Средногодишната инфлация за периода януари 2025 - декември 2025 г. спрямо периода януари 2024 - декември 2024 г. е 4,6%.

Годишната инфлация за декември 2025 г. спрямо декември 2024 г. е 3,5%. Средногодишната за периода януари 2025 - декември 2025 г. спрямо януари 2024 - декември 2024 г. също е 3,5 на сто.

През декември 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, беше 0,4 на сто, а годишната - 2,2%.

Инфлацията в еврозоната е намаляла до 2% през декември на годишна база

Натрупаната инфлация за последните три години (декември 2025 г. спрямо декември 2022 г.), е 12,3%, а за последните пет години (декември 2025 г. спрямо декември 2020 г.) е 41,4%.

Вече повече от две години и половина (31 месеца) годишната инфлация (ИПЦ) в България е едноцифрена с тенденция към намаление, сочи справка в НСИ. През юни 2023 г. тя стана едноцифрена (8,7 на сто) - за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто. Пикът на инфлацията в страната беше през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7%.

През декември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалели в следните потребителски групи: Облекло и обувки - с 2,3 на сто; Съобщения - с 0,9%; Разнообразни стоки и услуги - с 0,1%.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: Развлечения и култура - с 2,2 на сто; Транспорт - с 0,8 на сто; Ресторанти и хотели - с 0,4 на сто; Алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,3%; Образование - с 0,1 на сто; Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - с 0,1%; Здравеопазване - с 0,1%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите: Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива и Хранителни продукти и безалкохолни напитки.

Редактор: Цветина Петкова