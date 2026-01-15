Случаите на т.нар. "полиупотреба" на наркотици – смесване на различни вещества, зачестяват в Европейския съюз и водят до хиляди смъртни случаи годишно. Данни показват, че около 7500 души умират вследствие на употреба на комбинации от наркотици годишно, а над 520 хиляди европейци са си инжектирали нелегални вещества през последната година.

В ефира на „Социална мрежа“ Юлия Георгиева, управител на нископраговия център „Розовата къща“, предупреди, че най-големият риск идва от незнанието. „Най-опасното вещество е това, което не знаеш какво е“, подчерта тя, като обясни, че много от наркотиците се продават вече смесени, дори без знанието на потребителите, с цел по-силен ефект.

Малолетните деца - новата мишена на наркодилърите

По думите ѝ синтетичните наркотици са с много по-висока потенция и водят до по-бързо развитие на зависимост, а комбинирането им значително увеличава риска от фатален край. В рамките на последната година и половина „Розовата къща“ е загубила над 80 свои клиенти, при едва 13 смъртни случая за предходните две години.

Георгиева посочи и липсата на адекватна държавна политика, особено по отношение на лечението на деца и младежи със зависимости. Според нея вместо фокус върху наказанията е необходима реална превенция, образование и грижа за психичното здраве, за да се спре нарастващият брой жертви.

Редактор: Ралица Атанасова