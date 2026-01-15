Въвеждането на сканиращи устройства за предстоящите избори е нереалистично и технически невъзможно в толкова кратки срокове. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Любен Иванов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. Той подчерта, че коалицията държи на машинното гласуване, защото то гарантира най-честни резултати и бързо приключване на изборния ден.

Според Иванов предложението за купуване на американски тип сканиращи машини не може да се реализира за два месеца и половина. „В други държави внедряването на такава техника отнема между 3 и 6 години. Тук трябва тепърва да се правят спецификации, обществени поръчки и да се обучават комисиите“, обясни той. Иванов изчисли, че разходът за тези устройства би бил около 100 милиона евро.

Депутатът вижда в опитите за премахване на сегашните машини „симбиоза между ГЕРБ и ДПС“, която цели провеждането на контролирани избори и спиране на желанието на гражданите за промяна. От ПП-ДБ предлагат, ако има разминаване между машинния протокол и хартиените разписки, да се прави проверка, за да се установи на какво се дължи грешката.

►Бъдещето на антикорупционната комисия

Относно предложението на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК и прехвърляне на функциите ѝ към Сметната палата и ГДБОП, Иванов заяви, че тепърва ще се запознаят с детайлите. Той припомни, че „Демократи за силна България“ първи са предложили комисията да спре да съществува в този си вид. Депутатът обаче предупреди, че всяка промяна трябва да се съгласува с Европейския съюз, тъй като е част от Плана за възстановяване и устойчивост, за да не бъдат спрени плащанията към страната.

►Бюджет и земеделие

Любен Иванов изрази съмнение, че настоящият парламент може да приеме редовен бюджет за 2026 г., тъй като липсва политическа воля в правителството в оставка.

В качеството си на член на комисията по земеделие, той коментира и предстоящото подписване на споразумението с държавите от Меркосур. Иванов предупреди за негативно влияние върху българското говедовъдство, птицевъдство и пчеларство. Според него държавата не е подготвила земеделците за новите реалности, които това споразумение ще разкрие.

