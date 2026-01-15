-
От утре пистата ще бъде отворена и за дневно каране
Първото нощно каране на писта „Лалето” на Витоша тази вечер. От утре пистата ще е отворена и през деня.
Вечерно каране ще има от вторник до петък. През деня зоната ще работи от 9:00 до 16:00 часа при подходящи метеорологични условия.
През следващите дни се очаква поетапно да заработят „Витошко лале 2”, горната част на планината, ски зона „Ветровала” и „Витоша сноупарк”. Обилният снеговалеж и ниски температури, са позволили заснежаването на пистите и поетапното пускане на съоръженията.
Цените на лифт картите се запазват почти без промяна от миналата година, като се въвежда и нова годишна карта „Витоша 365", която позволява ползване на съоръженията през цялата година.
