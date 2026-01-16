Снимка: iStock
-
Милен Иванов обясни, че службите, които трябва да следят за неистински парични знаци са много
Фалшива 100-еврова банкнота откри в оборота собственик на хранителен магазин в Казанлък. Според главният експерт в програма „Сигурност” към Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов е било очаквано, че ще има вълна на разпространяване на фалшиво евро, тъй като същото се е случвало и с други страни, приели новата валута. Той обаче подчерта в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS, че не може да се говори за някакъв пик по този въпрос. „Статистиката от началото на годината сочи, че на 1 милион банкноти има между 16-18 фалшиви. Това на практика е много малко”, обясни още експертът.
Данните показват още, че 75% от фалшивите банкноти са от 50 и 20 евро, подчерта той.
Бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов каза, че няма изненади в това отношение, а МВР трябва да вземе превантивни мерки – засилена агентурна оперативна работа сред криминалния контингент. Той допълни, че има много служби, които се занимават със защита на паричната и финансово-кредитна система на България – ДАНС, Агенция „Митници”, МВР с икономическа полиция, НАП.
Трима задържани в Русе с над 500 фалшиви банкноти
Иванов каза, че се разпространяват пари, които са филмови реквизити, като има разлика между това да се използват такива банкноти и фалшиви парични знаци. „Ако разпространявате неистински парични знаци, престъплението е тежко. Ако се опитате да пробутате хартии с образ на евро и на него да пише „реквизит”, става дума за измама, където наказанията са доста по-малки”,обясни още експертът.
