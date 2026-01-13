Над 500 фалшиви банкноти с различен номинал в лева и евро бяха установени в Русе. Има трима задържани, които получили купюрите от лице от държава член на Европейския съюз. Неистинските пари са основно в купюри от 50 и 100 лева, както и от 100 евро. Имало е опити част от тях да бъдат пласирани в търговската мрежа - предимно в малките населени места.

Двама от задържаните са от русенския град Ветово, а един - от разградското село Ясеновец. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения.

МВР работи с партньорска служба за изясняване източника на парите. Работи се по 3 досъдебни производства. „Първото касае сравнително малък брой банкноти – 7–8, които са с номинал от 50 лева. Второто касае прокарване в обращение на 125 банкноти с номинал от 100 евро. А третото производство, по което беше даден ход и беше проведено разследване с начало 8 януари 2026 година, касае прокарване в обращение и държане на над 400 броя банкноти с номинали от 100 лева, 50 лева и 100 евро”, съобщи окръжният прокурор на Русе Радослав Градев.