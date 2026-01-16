Докато екраните на смартфоните се превръщат в неизменна част от детството, 10-годишният Симеон Гюров от Русе доказва, че истинските приключения все още се крият между страниците на книгите. Пред камерата на предаването „Здравей, България” по NOVA се разкрива вдъхновяващата история на един малък рекордьор, който успява да прочете впечатляващите 257 книги само за една година.

Симеон е включил четенето в ежедневието си като начин на живот, а родителите му го подкрепят активно в това приключение още от ранна детска възраст.

Как да върнем четенето на книги в ежедневието си

► Пътят към рекорда и любимите истории

Любимото произведение на Симеон е „Сребърната стрела“ на Лев Гросман. Момчето разказва с увлечение сюжета за брат и сестра, които получават за рожден ден вълшебен влак и тръгват на приключения. Любовта му към книгата е свързана и с личния му интерес към влаковете като превозно средство – както модерните, така и старите.

„Прочетох 257 книги за годината. Предпочитам да чета детски романи и енциклопедии, от които научавам интересни факти“, споделя Симеон.

► Семейната подкрепа и навиците

Момчето се е научило да чете съвсем малко, докато е живяло с родителите си в Англия. След завръщането си в Русе семейството редовно посещава библиотеката. Майката на Симеон, Милена Гюрова, обяснява, че често правят проучвания в сайта на библиотеката, разглеждат заглавията и заедно избират какво да занесат у дома.

„Винаги намираме време за четене, то е част от нас. Симеон чете с голямо желание, не е самоцел да го караме“, допълва бащата Цветомир Гюров.

Въпреки че е запален читател, Симеон признава, че и за него невинаги е лесно да се откъсне от екрана. „Обикновено прекарвам на телефона по един, максимум до два часа на ден. Изключвам го и го оставям някъде, за да не се изкушавам да играя пак. Книгата със сигурност е по-добра от телефона, защото в нея има много повече истории, отколкото в игрите“, споделя той.

Детският отдел „Библиотечко“ на русенската библиотека използва интерактивни методи, за да стимулира интереса на малките посетители. Децата събират печати за всяка прочетена книга, а при събиране на десет печата получават стикери. Книжките са обвързани и с модерни технологии чрез QR кодове, които при сканиране с телефон предоставят на децата допълнителни любопитни факти.

По традиция, като най-четящо дете на Русе, Симеон остави и своя отпечатък в „Алеята на четящите деца“, която библиотеката поддържа.

Повече гледайте във видеото.