Повдигнаха обвинения срещу двама мъже - на 77 и 65 години, за подготовка за изготвяне на неистински официални документи – свидетелства за регистрация на моторни превозни средства. Двамата арестувани са криминално проявени, но неосъждани.

Според разследващите в гараж на къща в село Лозен единият от тях държал холограмни стикери, предназначени за изготвяне на официални документи. Открити са и празни бланки за регистрация на МПС с холограми в лек автомобил.

По този начин се създават т. нар. "двойници" на моторни превозни средства, обясни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. По думите му за целта се използват данните на превозно средство на реален собственик.

Снимкa: Илияна Шишкова, NOVA

В рамките на досъдебното производство са извършени претърсвания на пет адреса, при които са иззети неистински банкноти в евро и долари, рецепта за приготвяне на наркотично вещество, 1 гр. амфетамин, както и флашка с матрици и образци на документи за регистрация на автомобили. Открита е и сума от 60 000 евро.

Фалшивите пари са предназначени за демонстрации пред клиенти, които биха купили по-голямо количество. Те са с много високо качество и са познати на полицията, каза още Николов. По неговите думи полицията няма данни за производство на фалшиви пари в столицата, но има такива, че се внасят доста висококачествени евро банкноти от Турция, които могат да заблудят обикновените купувачи и търговци.

Снимкa: Илияна Шишкова, NOVA

Единият задържан при акцията е в ареста за срок до 72 часа, като е внесено искане за постоянна мярка „задържане под стража“ спрямо него. Предвид чистото съдебно минало, напредналата възраст и здравословното състояние на другия обвиняем, спрямо него е определена мярка за неотклонение "парична гаранция".