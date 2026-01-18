-
Спортни новини (18.01.2026 - обедна)
-
Герасим Георгиев-Геро: В България е лесно да слагаш присъди, трудно е да не съдиш
-
„Нищо лично“: Иво и неговият каменен „Титаник” в изоставеното село Царино
-
Как да се предпазим от измръзване: Съвети за безопасна зима
-
Deepfake със свещеник: Използвали лицето му за фалшива реклама на медикаменти
-
Абсурд в Кнежа: Земеделец заравя 50 тона зеле заради ниски изкупни цени
Доброволци раздават храна при минус 14 градуса
Жители на Киев се редиха за топла храна, след като останаха без електричество и отопление. Доброволци от World Central Kitchen сготвиха 550 порции храна и ги раздадоха на желаещи. В Киев продължава да е много студено, като хората се редяха на опашка при температура от минус 14 градуса.
Доброволците също нямаха ток, така че използваха генератори, за да приготвят храната. Президентът Володимир Зеленски каза в събота, че правителството работи за допълнителен внос на електричество. Украйна произвежда около 60 процента от потребностите на населението. Причина за кризата са целенасочените руски удари срещу електроцентрали и ТЕЦ-ове. От Киев казват, че вече нямат ракети за много от зенитните комплекси и не могат да защитят критичната инфраструктура.
Близо 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление
„Доставяме хиляди порции в Киев. Всеки ден се стараем да подготвяме повече. Но основното е, че се опитваме да ги дадем на най-силно засегнатите“, каза Юлия Висицка, служителка на World Central Kitchen.
„Ние живеем във висок блок, в който няма ток. Котлоните и отоплението не работят. Без ток не можем да стоплим храна. Но ще оцелеем. Не се оплакваме, знаем, че върви война. Разбираме какво трябва да изтърпим и ще оцелеем“, коментира Валентина Кирякова, пенсионерка от Киев.
6 -годишната Ева Теплова от Киев каза: „Понякога нося пуловер вкъщи. Или дори два. А ако още е студено, слагам и якето“.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни