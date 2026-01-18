Жители на Киев се редиха за топла храна, след като останаха без електричество и отопление. Доброволци от World Central Kitchen сготвиха 550 порции храна и ги раздадоха на желаещи. В Киев продължава да е много студено, като хората се редяха на опашка при температура от минус 14 градуса.

Доброволците също нямаха ток, така че използваха генератори, за да приготвят храната. Президентът Володимир Зеленски каза в събота, че правителството работи за допълнителен внос на електричество. Украйна произвежда около 60 процента от потребностите на населението. Причина за кризата са целенасочените руски удари срещу електроцентрали и ТЕЦ-ове. От Киев казват, че вече нямат ракети за много от зенитните комплекси и не могат да защитят критичната инфраструктура.

Близо 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление

„Доставяме хиляди порции в Киев. Всеки ден се стараем да подготвяме повече. Но основното е, че се опитваме да ги дадем на най-силно засегнатите“, каза Юлия Висицка, служителка на World Central Kitchen.

„Ние живеем във висок блок, в който няма ток. Котлоните и отоплението не работят. Без ток не можем да стоплим храна. Но ще оцелеем. Не се оплакваме, знаем, че върви война. Разбираме какво трябва да изтърпим и ще оцелеем“, коментира Валентина Кирякова, пенсионерка от Киев.

6 -годишната Ева Теплова от Киев каза: „Понякога нося пуловер вкъщи. Или дори два. А ако още е студено, слагам и якето“.

Редактор: Мария Барабашка