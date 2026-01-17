Към 50 жилищни и административни сгради в Киев продължават да са без електроснабдяване и отопление, след като руските сили нанесоха по-рано удари по енергийната инфраструктура на столицата, съобщиха представители на киевската градска администрация пред Укринформ.

„Тази сутрин посетих един от пунктовете за поддръжка на топлофикационните дружества, откъдето екипите тръгват за ремонт и възстановяване на отоплителните мрежи. Комуналните служби работят денонощно“, заяви кметът на Киев Виталий Кличко в канала си в „Телеграм“.

Над 800 жилищни сгради в Киев все още са без отопление

Според данни на Киевската енергийна служба към днешна дата над 40 сгради в различни райони на столицата остават без ток, а 471 обекта, включително жилищни блокове, са без централно отопление, тъй като повредите по мрежата все още не са напълно отстранени.

Междувременно руска ракетна атака в района на Буча, Киевска област, тази нощ е довела до прекъсване на електроснабдяването на около 56 000 потребители, посочват местните власти пред Укринформ. В резултат на взривовете са били повредени ключови участъци от електропреносната мрежа, което е наложило аварийни прекъсвания и ремонтни дейности.

Специалисти от украинските енергийни служби работят без прекъсване за възстановяване на електроснабдяването, като приоритетно се възстановяват критичните обекти и социалните услуги. Продължаващите удари обаче затрудняват стабилизирането на мрежата.

Редактор: Мария Барабашка