Раждаемостта в Китай е достигнала най-ниското си ниво от началото на официалната статистика, сочат данни на Националното статистическо бюро. За четвърта поредна година населението на страната продължава да намалява, въпреки мерките на властите за стимулиране на раждаемостта.

През миналата година в Китай са регистрирани 7,92 милиона раждания, което се равнява на 5,63 раждания на 1000 души – най-ниският показател от 1949 г., когато започва воденето на официална демографска статистика.

Раждаемостта в страната бележи траен спад през последното десетилетие, въпреки отмяната на т.нар. „политика на едно дете“. Предишният минимум беше отчетен през 2023 г., когато са регистрирани 9,02 милиона раждания, или 6,39 на 1000 души. Леко повишение е било отчетено през 2024 г. – до 6,77 раждания на 1000 души, по данни на АФП.

Китайските власти се опитват да обърнат тенденцията чрез финансови стимули за семейства с деца и политики за насърчаване на браковете, на фона на бързо застаряващо население. Въпреки това броят на сключените бракове остава на рекордно ниско ниво, като много млади хора отлагат създаването на семейство заради високите разходи за отглеждане на деца и кариерни съображения.

През 2025 г. в страната са регистрирани 11,31 милиона смъртни случая, което представлява смъртност от 8,04 на 1000 души. В резултат населението на Китай е намаляло с 2,41 души на 1000, показват официалните данни.

Редактор: Ралица Атанасова