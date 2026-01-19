Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) обяви, че отлага рестарта на най-голямата елекстроцентрала в света - "Кашивазаки-Карива". Причината е неизправност в алармената система за контрол на управляващите прътове по време на тест през уикенда, пише The Guardian. Очаква се реакторът да заработи в следващите дни.

Най-голямата АЕЦ има седем реактора и потенциално производство от 8,2 гигавата – достатъчно за милиони домакинства. Всички реактори са били спрени от 2012 г., след като блок №6 влезе в планов технически преглед.

Швеция временно спря един от ядрените си реактори заради неизправност

Рестартът на реактор №6 би могъл да увеличи доставките на електроенергия за района на Токио с около 2% и е ключова стъпка в стратегията на Япония за завръщане към ядрената енергия. Правителството вижда в това средство за постигане на целите си за намаляване на емисиите и за подсигуряване на енергийната сигурност на страната.

Въпреки това, жителите в радиус от 30 км от централата изразяват сериозни опасения. Те поставят под въпрос безопасността на реакторите след земетресение с магнитуд 6,8 през 2007 г. и няколко пожара в трансформаторите. Казуюки Такемото, който е член на съвета на село Карива, допълва: „Преди се казваше, че ядрената енергия е необходима, безопасна и евтина. Сега знаем, че това е илюзия“.

Сметната палата: 97% от служителите в ДП „Радиоактивни отпадъци“ - назначени без конкурс

TEPCO твърди, че е извлякла поуки от аварията във "Фукушима" и е инвестирала в модернизация на защитата на реакторите – включително морски стени, водонепроницаеми врати, мобилни дизелови генератори и усъвършенствани филтри за радиоактивни материали. Компанията е обещала инвестиция от 100 милиарда йени в префектура Ниигата през следващите 10 години, за да спечели доверието на местните жители.

„Основната цел на ядрения бизнес е осигуряването на безопасност преди всичко, а разбирането на местните жители е предпоставка“, заявява говорителят на TEPCO Тацуя Матоба. Въпреки това проучванията на общественото мнение показват, че над 60% от жителите в близост до централата не смятат, че условията за рестарт са безопасни.

Редактор: Ралица Атанасова