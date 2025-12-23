Швеция временно спря един от ядрените си реактори заради неизправност, предаде ДПА. Става дума зе централата „Форсмарк“, северно от столицата Стокхолм. Според местни медии компанията оператор на централата „Ватенфал“ работи по отстраняването на неизправността в първи реактор там. На сайта на компанията се казва, че миналата седмица е приключил планов ремонт на същия този реактор.

В Швеция действат три ядрени централи с общо 6 реактора, като във „Форсмарк“ има три реактора. Те са източник на 30 процента от елестричеството в страната. Първи реактор на „Форсмарк“ е влязъл в употреба през 1980 г.

Шведското правителство смята ядрената енергетика за ключов компонент в прехода към по-щадящо климата бъдеще на страната.

