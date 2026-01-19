Роджър Алърс, който е дългогодишен сценарист на Disney и сърежисьор на анимационната класика „Цар Лъв“ от 1994 година, е починал на 76-годишна възраст, предаде Variety.

Новината за смъртта му беше потвърдена от утвърдения специалист по визуални ефекти Дейв Босърт. Той отдаде почит на своя приятел и колега с публикация във Facebook. По думите му двамата са разменяли имейли само преди седмица, докато Алърс е пътувал в Египет, което прави загубата още по-трудна за осъзнаване.

Битка за короната в "Цар Лъв" по NOVA

„Роджър беше изключително надарен артист и режисьор – стълб на ренесанса на Disney Animation“, написа Босърт. „Светът е по-беден без него“, написа той, подчертавайки, че Алърс е оставил след себе си не само незабравими филми, но и дълбока следа сред колегите си.

Почит към Алърс отдаде и главният изпълнителен директор на Disney Боб Айгър. В изявление той определи режисьора като „творчески визионер“, чиито идеи и разказвачески подход ще продължат да живеят поколения наред. „Той разбираше силата на добрата история и умението да се съчетаят герои, емоция и музика в нещо непреходно“, посочи Айгър.

Тифани Боун за филма „Муфаса: Цар Лъв”: Чрез Симба видях как би могъл да изглежда животът

Алърс режисира „Цар Лъв“ заедно с Роб Минкоф. Филмът е сред най-обичаните заглавия в анимационния каталог на Disney. След излизането си през 1994 г. продукцията реализира приходи от 771 милиона долара в световния боксофис. Римейкът от 2019 г. се превърна в един от най-касовите филми на всички времена с приходи от 1,6 милиарда долара.

Сред другите режисьорски проекти на Роджър Алърс са анимационният филм „Open Season“ от 2006 г. и номинираният за „Оскар“ късометражен филм „The Little Matchgirl“. Като сценарист и разработчик на истории той участва и в създаването на продукции като „Аладин“, „Новите дрехи на императора“ и „Братът на мечката“, както и DVD продължението „Цар Лъв 1 1/2“.

Редактор: Ралица Атанасова