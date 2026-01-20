В неделната нощ жителите на бургаския квартал „Банево“ останаха без електричество за няколко часа. Проблемите с електрозахранването в квартала продължават от години, като минусовите температури само засилват неудобствата.

„В неделя бяхме без ток повече от три часа. На 31 декември също останахме без електричество“, разказа жител на квартала в ефира на „Здравей, България“.

Хората са изпратили колективна жалба с над 150 подписа до обществения посредник на Бургас, сигнализирайки за чести спадове и краткотрайни прекъсвания на електрозахранването, особено при увеличено потребление.

„Напрежението почти през цялото време е под 200 волта при норма от 230, плюс-минус 10%. При минусови температури, освен че имаме ниско напрежение, оставаме и без ток“, допълни друга жителка на квартала.

Много от хората споделят, че ниското напрежение води и до проблеми с електроуредите. „Сметките за ток са страшно високи – понякога три пъти по-солени от преди“, обясни друга жителка.

Електроразпределителното дружество EVN отказа да се включи в ефира, но по информация на кмета на района Тодор Колев е започнала работа по смяна на трансформаторите в квартала.

„В петък трябва да ги сменят в един от трафопостовете. Надявам се това да реши проблема поне частично“, коментира кметът. Той допълни, че инвестиционната програма на EVN за тази година не предвижда ремонти за кварталите „Банево“ и „Ветрен“, въпреки нарастващия брой къщи и повишеното потребление.

Жителите остават в готовност за протест, ако проблемите не бъдат решени. „Вече сме изпратили колективна жалба и ако не се предприемат мерки, сме готови да протестираме“, заявиха гражданите.

Кметът призова за търпение и подчерта, че топката е в полето на ЕVN. „Аз съм поискал проблемът да бъде решен час по-скоро“, каза той.

