Снимка: iStock
-
Спортни новини (20.01.2026 - обедна)
-
Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана
-
След 30 години: Откриват новия граничен пункт, свързващ Родопите с Гърция
-
След жесток побой в "Люлин": Мъж се бори за живота си, а един от обвиняемите иска да излезе от ареста
-
Цветна нощ: Полярно сияние огря Европа (ВИДЕО)
-
Спортни новини (19.01.2026 - късна)
Много от жителите споделят, че ниското напрежение води до проблеми с електроуредите
В неделната нощ жителите на бургаския квартал „Банево“ останаха без електричество за няколко часа. Проблемите с електрозахранването в квартала продължават от години, като минусовите температури само засилват неудобствата.
„В неделя бяхме без ток повече от три часа. На 31 декември също останахме без електричество“, разказа жител на квартала в ефира на „Здравей, България“.
Хората са изпратили колективна жалба с над 150 подписа до обществения посредник на Бургас, сигнализирайки за чести спадове и краткотрайни прекъсвания на електрозахранването, особено при увеличено потребление.
„Напрежението почти през цялото време е под 200 волта при норма от 230, плюс-минус 10%. При минусови температури, освен че имаме ниско напрежение, оставаме и без ток“, допълни друга жителка на квартала.
Протест във Врачанско заради чести спирания на тока след първия сняг
Много от хората споделят, че ниското напрежение води и до проблеми с електроуредите. „Сметките за ток са страшно високи – понякога три пъти по-солени от преди“, обясни друга жителка.
Електроразпределителното дружество EVN отказа да се включи в ефира, но по информация на кмета на района Тодор Колев е започнала работа по смяна на трансформаторите в квартала.
„В петък трябва да ги сменят в един от трафопостовете. Надявам се това да реши проблема поне частично“, коментира кметът. Той допълни, че инвестиционната програма на EVN за тази година не предвижда ремонти за кварталите „Банево“ и „Ветрен“, въпреки нарастващия брой къщи и повишеното потребление.
Жителите остават в готовност за протест, ако проблемите не бъдат решени. „Вече сме изпратили колективна жалба и ако не се предприемат мерки, сме готови да протестираме“, заявиха гражданите.
Кметът призова за търпение и подчерта, че топката е в полето на ЕVN. „Аз съм поискал проблемът да бъде решен час по-скоро“, каза той.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни