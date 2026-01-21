Започват реалните сондажи за нефт и газ в българската част на Черно море. Споразумението между БЕХ, „ОМВ Офшор България“ и „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“ беше подписано в Министерския съвет в присъствието на премиера в оставка Росен Желязков и енергийния министър в оставка Жечо Станков.

Така българската държава чрез БЕХ придобива 10% от правата за проучванията в блок „1-21 Хан Аспарух".

Жечо Станков: България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

Министър Жечо Станков посочи, че това ще даде шанс за първи път в новата българска история родна компания да участва активно в подобни дейности на територията на нашата страна, предава БТА. Той обясни, че освен до 30% концесионна такса, която държавата ще получава при евентуално откритие в Черно море, БЕХ ще има възможност със своите инвестиции от 10% също да получава приходи.

"Винаги съм твърдял, че най-евтиният газ е нашият собствен. Затова в момента навлизането на БЕХ в този консорциум е изключително стратегическо. Става въпрос за инвестиции в следващите два сондажа", каза Станков. Той добави, че тези инвестиции дават перспектива за сигурност на доставките, за енергийна независимост, за допълнителни приходи в бюджета.

Премиерът Росен Желязков посочи, че разговорите не са били лесни, защото „в света на глобалната конкуренция, всички решения преминават през призмата на конкурентния интерес”. Той допълни, че държавата трябва да бъде част от тези процеси.

Редактор: Ина Григорова