Министерският съвет реши да индексира доходите на заетите в бюджетната сфера с 5% от 1 януари.

Кабинетът посочва, че годишната инфлация, натрупана към 31 декември миналата година, по данни на НСИ е иманно 5 на сто.

Правителството ще индексира доходите на заетите в бюджетната сфера с 5%

С прилагането на разпоредбите на удължителния закон достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност Т.е. не се прилагат нормативни актове и други механизми за увеличаване на заплатите, освен ръст на възнагражденията на заетите на минимална работна заплата и еднократна индексация в размер на натрупаната годишна инфлация от 5% за всички останали в бюджетната сфера.

Редактор: Цветина Петрова