Снимки на полицаи, за които се твърди, че спят и играят компютърни игри по време на дежурство в софийското метро, бяха разпространени във Facebook от общинския съветник от ПП–ДБ Симеон Ставрев. В сигнала му, подаден до „Метрополитен“, се твърди за нарушения на трудовата дисциплина, включително употреба на алкохол по време на работа, и се настоява за спешна проверка.

От СДВР обаче заявиха, че „категорично не отговарят на истината твърдения и снимки за настоящи нарушения в трудовата дисциплина на охраняващи метрото действащи полицейски служители, разпространявани от общински съветник на „Да, България“ в София. Най-малкото, на част от снимките се виждат полицейски униформи и отличителни знаци, които не се използват в СДВР към този момент“.

Полицай блокира с патрулка трамвайни релси в центъра на София (ВИДЕО)

От „Метрополитен” съобщиха, че тъй като метрото е обект от стратегическо значение на националната ни сигурност, то се охранява от служители на МВР. “Сигурността на пътниците винаги е приоритет за "Метрополитен" ЕАД и се осъществява чрез 24-часово видеонаблюдение и бърза реакция при инциденти, съвместно с МВР. Изпратили сме запитване до Вътрешното министерство с искане за проверка на изнесената информация”, посочват от дружеството.

„Имам различни източници, но за да оборя твърденията на МВР, отново ще пусна клипче в профилите си в социалните мрежи, на което се вижда залитащ полицай в униформа, който изглежда в нетрезво състояние. Проверил съм метаданните на видеото, които са от 2026 година, и то изглежда достоверно”, заяви в „Здравей, България” Симеон Ставрев.

БСП в Столичния общински съвет поиска изслушване на ръководството на „Метрополитен”

По думите му той е проверил и метаданните на снимките, които е разпространил. Според него те са правени в периода 2021-2025 година. „Дори част от тях да не са истински – това говори за сериозен проблем. Като общински съветник съм длъжен да защитя обществения интерес първо от гледна точка на парите, защото за миналата година сме платили 26 милиона лева за охрана на метрото на МВР”, обясни той.

Общинският съветник допълни: „От друга страна държавата, въпреки че ни задължава, не ни финансира достатъчно. За миналата година, с едно от постановленията на МС в края на годината, парите, които са дадени – са били 13 милиона лева от общо 26 милиона лева”. Според него има и въпрос, свързан със сигурността, след като това е обект от стратегическо значение за държавата. „И ако наистина се окаже, че дори част от полицаите спят или играят игри, или дори се събират и пият заедно алкохол - това е проблем. Под публикациите ми в социалните мрежи получих доста коментари. Има доста хора, например, които питат къде са полицаите, които да проверяват хората, минаващи гратис. Има и други сигнали, свързани с граждани”, обясни Ставрев.

Какви са изводите след размяната на обвинения между политиците за транспорта в София

Общинският съветник отказа да разкрие източниците, които му изпратили снимките, защото се опасява, че „някой може да отиде и да ги респектира”. „Снимките не са изпратени лично до мен, а до редица политически партии, но аз ги разкрих. Защо други партии не са подали сигнал – не знам. Тази седмица получих снимките и паралелно с публикуването им в сряда изпратих запитване на „Метрополитен”, подчерта той. „Не твърдя, че тези неща със сигурност са така, но съм длъжен като общински съветник да поискам разследване на цялото това нещо. Защото, ако дори малка част от него се окаже вярна, а по част от метаданните аз се ориентирам, че е вярна - ние имаме сериозен проблем. Метрото превозва над 400 хиляди пътници дневно. Не мога да си затворя очите при такива сериозни сигнали”, категоричен е общинският съветник.

Повече по темата гледайте във видеото.