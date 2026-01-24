„Идеята за т.нар. „втора прокуратура“, както често беше наричана Антикорупционната комисия, е катастрофирала окончателно. Имаме си прокуратура, следствени служби и органи за сигурност. Ако те не работят по закон, решението не е да се създават нови структури, а да се наложи законността“, заяви в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ бившият директор на НСБОП генерал Румен Миланов.

Миланов припомни, че първоначално Комисията е била създадена с цел отнемане на незаконно придобито имущество – форма на гражданска конфискация, близка до наказателната. Впоследствие към нея са добавени функции по конфликт на интереси и корупция чрез обединяване на звена от МВР, ДАНС и Сметната палата.

„Така се стигна до една прекалено раздута структура без ясна логика. Упоритото настояване тя да има разследващи функции беше грешка“, заяви той и допълни, че моделът е бил силно персонализиран и обвързан с конкретни имена и политически договорки.

Като допълнителна грешка експертът определи обвързването на антикорупционната комисия с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Според него това е създало формален, а не реален антикорупционен механизъм.

„Това беше по-скоро фасада – да се покаже, че се прави нещо, без да се решава проблемът по същество“, коментира той.

По отношение на предложението функциите на комисията да бъдат разпределени между Сметната палата, ГДБОП и ДАНС, Миланов заяви, че не вижда проблем в това. „Въпросът е в координацията, а не в създаването на нова комисия от 20 или 200 души“, каза той.

Миланов коментира и темата за охраната на народни представители. Според него, когато има реална заплаха, защитата следва да се осигурява от НСО, а не от МВР.

В заключение той коментира и темата за използването на лични автомобили от държавни глави. „От гледна точка на сигурността това е несериозно. Автомобилите на НСО са технически проверени и обезопасени. Законът ясно регламентира правата на президентите“, подчерта той.