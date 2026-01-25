Варна има своя символ на всеотдайност и дълголетие – 80-годишният Илия Радев, най-възрастният служител в общината. Въпреки възрастта си, той продължава да изпълнява задълженията си с желание, чувство за хумор и отдаденост.

Илия пристига в морската столица преди повече от 60 години и с усмивка си спомня първите впечатления – огромната сграда, крясъка на чайките и красивите варненки, които го впечатляват още от първия ден.

По професия Радев е учител по изобразително изкуство и дървообработване, но от над 20 години работи в дирекция „Управление на собствеността“. Въоръжен с куфар с инструменти, той реагира на всяко повикване за ремонт – от столове и бюра до прозорци, врати и брави. „Старая се каквото мога да го възстановя. На хората трябва да им е удобно и приятно“, сподели той.

Илия познава всеки ъгъл на сградата и с радост наблюдава как общината се променя към по-добро. „Канцелариите станаха по-уютни, а млади хора в колектива дават нов облик на общината“, каза Радев.

Силата и енергията му идват както от работата, така и от колектива. „Още като дете съм взимал чук и съм поправял столове. Това е част от мен. Много е важно с какви хора работиш – когато идваш с удоволствие на работа, това ти дава живот и радост“, обясни той.

Илия разкрива и тайната на дълголетието си: „Жена ми е много учтива, а работата ми носи удоволствие. Това е ключът – добър колектив и спокойствие вкъщи.“

