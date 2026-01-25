Съвсем наскоро, в района на Варна, една мистична крепост разкри още интересни и непознати факти за себе си. Това е Петрич кале - място, на което се преплитат древна история и скрити загадки. И макар голяма част от любопитните факти за крепостта да са вече разказани, съвсем наскоро учените хвърлиха светлина върху нещо ново - евентуално посещение на викинги по нашите земи. Възможно ли е наистина да е така, какво точно са правили тук и какви са последните артефакти открити от археолозите?

От 2014 година насам доц. Мария Манолова - Войкова и нейният екип, ежегодно провеждат разкопки в района.

„Ако има нещо, с което Петрич кале е наистина специално, това е, че може да се проследи развитието на архитектурата в продължение на дълъг период“, обяснява доц. Мария Манолова – Войкова от РИМ-Варна. „Всяка година успяваме да открием малка част от пъзела, но въпросите остават много, тъй като става дума за продължително обитаване на едно и също място“, доабвя тя.

Археологическите находки показват, че от втори век насам крепостта е била посещавана и обитавана от различни цивилизации – от римляни и готи, през аварите, прабългарите и славяните, до късносредновековните номадски племена. Особено внимание предизвикват артефактите, свързани със северните народи, които могат да бъдат свързани с викинги или варяги.

„Става дума за предмети, които идват чрез търговия или директен контакт с северните народи и са включени във фонда на Варненския музей“, допълва доц. Войкова.

Загадката на крепостта обаче не се изчерпва само с артефактите. Огромен вкопан в скалата отвор на ръба на крепостта, дълъг около 160 метра и широк 4 метра, дълго време е смятан за водохранилище. Археолозите обаче поставят под въпрос това обяснение заради мащаба и труднодостъпното местоположение.

„Все още не можем да отговорим защо и кой е изкопал това съоръжение. Такива въпроси ни мотивират да продължим упорито с изследванията“, казва доц. Войкова.

