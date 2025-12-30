Хиляди хора, облечени като викинги и носещи пламтящи факли, преминаха през столицата на Шотландия – Единбург, с шествие, което даде началото на световноизвестните новогодишни празненства в страната, предаде АФП.

Около 15 000 участници, водени от гайдарски оркестри, преминаха късно в понеделник през историческия център на града, след като празненствата по случай Хогманай се завърнаха, след като миналата година бяха отменени заради лошо време.

От сурвачките до кукерите: Новогодишните традиции и типичните за България ястия

„Това е нещо, с което осветяваме тъмните нощи на Единбург“, каза директорът на фестивала Хогманай Ал Томсън.

„Ритуалите водят началото си от древни, почти езически празници. Това е наистина впечатляващо зрелище“, добави той.

Очаква се около 100 000 души от десетки държави да посетят Единбург за новогодишните събития, чиито кулминационен момент ще бъдат улично парти с фойерверки на 31 декември.

Миналата година основното събитие беше отменено от съображения за обществена безопасност заради проливни дъждове и силен вятър.

Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради новогодишния концерт в центъра на София

„Планирам това от две години и се радвам, че този път успях да дойда“, каза Чайтан Мишра, пристигнал от Бристол, югозападна Англия.

Хогманай е шотландското название на Нова година и се смята за един от най-важните празници в страната, който традиционно има по-голямо значение дори от Коледа.

Редактор: Ралица Атанасова