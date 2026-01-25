На фона на тези коментари се очаква решението на президента Илияна Йотова кога ще даде старт на процедурата по избор на служебен министър-председател. Държавният глава трябва да проведе консултации с личностите, включени в т.нар. „домова книга“, въпреки че част от тях вече заявиха отказ.

След като бъде излъчен служебен премиер, президентът ще трябва да одобри и състава на служебния кабинет. С указа за назначаването на правителството ще стане ясна и датата на предсрочните парламентарни избори.

