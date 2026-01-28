Снимка: Getty images
-
Петър Москов: „Синя България“ иска „санитарен кордон“ около ДПС и проекта на Радев
-
Кои ще бъдат ключовите теми в предизборната кампания
-
Закриването на Антикорупционната комисия влиза на второ четене в НС
-
Търси се служебен премиер: Ръководството на БНБ на консултации при президента
-
Френският премиер оцеля при два вота на недоверие (ВИДЕО)
-
Ратифицикацията за Съвета за мир: ГЕРБ подкрепя споразумението да мине през Конституционния съд
Те ще се срещнат днес в Париж
Еманюел Макрон ще се срещне днес в Париж с премиерите на Дания и Гренландия. От Елисейския дворец уточняват, че по време на работен обяд френският президент ще потвърди европейската солидарност и подкрепата на Франция към Дания и Гренландия, техния суверенитет и териториална цялост.
Дания: Суверенитетът на Гренландия не подлежи на преговори
Преди да отпътуват за Париж, Мете Фредериксен и Йенс Фредерик Нилсен разговаряха в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц.
Искането на САЩ за контрол над Гренландия разтърси трансатлантическите отношения и ускори усилията на Европа да намали зависимостта си от Вашингтон, въпреки че миналата седмица Тръмп оттегли заплахите си за налагане на мита и изключи възможността да завземе Гренландия със сила.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни