Еманюел Макрон ще се срещне днес в Париж с премиерите на Дания и Гренландия. От Елисейския дворец уточняват, че по време на работен обяд френският президент ще потвърди европейската солидарност и подкрепата на Франция към Дания и Гренландия, техния суверенитет и териториална цялост.

Дания: Суверенитетът на Гренландия не подлежи на преговори

Преди да отпътуват за Париж, Мете Фредериксен и Йенс Фредерик Нилсен разговаряха в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц.

Искането на САЩ за контрол над Гренландия разтърси трансатлантическите отношения и ускори усилията на Европа да намали зависимостта си от Вашингтон, въпреки че миналата седмица Тръмп оттегли заплахите си за налагане на мита и изключи възможността да завземе Гренландия със сила.

