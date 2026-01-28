-
При инцидента загина шофьорът на един от камионите
Прокуратурата пое разследването на тежкия инцидент на опашката от тирове преди граничния пункт „Капитан Андреево”. При него камион се заби в друг изчакващ товарен автомобил, а шофьорът загина на място. Инцидентът се случи във вторник сутринта в средата на колоната, която беше близо 20 километра.
Камион се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево", шофьорът загина (СНИМКИ)
„Всички знаем, че ключова роля за интензивното движение на товарни автомобили в посока Турция изиграха протестните действия в Гърция. Преди няколко дни те приключиха. Имайки предвид и организацията за бърза обработка, която ние създадохме, до края на седмицата ще успеем да направим така, че на магистралата да няма изчакващи товарни автомобили за митническа проверка, а всички да бъдат в паркингите”, заяви началникът на ГКПП "Капитан Андреево" Яни Пейчев.
Днес броят на чакащите тирове е намалял наполовина. През последното денонощие преминалите камиони са около 2700. Колоната вече под 8 километра.Редактор: Цветина Петрова
