Шофьор загина, след като тежкотоварният автомобил, който е управлявал, се вряза в опашката от чакащи тирове на няколко километра преди ГКПП "Капитан Андреево" в аварийната лента на АМ "Марица".

Пътният инцидент е станал около 7 часа сутринта на 27 януари. По информация на NOVA кабината на водача е буквално смазана.

Над 25-километрова колона от тирове на границата с Турция

Движението на товарните автомобили от Свиленград за пропускателния пункт на влизане в Турция е спряно заради произшествието. За колите е създаден обходен маршрут пред града.

Извършва се оглед на местопроизшествието. Загиналият е турски гражданин, а камионът, в който се е блъснал, е молдовски.