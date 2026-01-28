На фона на последните дни на българския лев и засилената глобална несигурност цената на златото продължава стремглавия си възход, преминавайки границата от 5000 долара за тройунция. Вместо да обменят останалите си левове в евро, все повече хора търсят алтернативи за запазване на спестяванията си, като се насочват към инвестиционно злато и сребро.

Основателят и изпълнителен директор на компания за търговия с инвестиционни метали Макс Баклаян обясни в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS, че приемането на еврото само по себе си не влияе на цената на златото. „Златото се движи от геополитиката и макроикономиката - търговски войни, високи дългове, парична експанзия и загуба на доверие във валутите“, посочи той. По думите му именно централните банки са основният двигател на пазара, като вече пета поредна година купуват над 1000 тона злато.

Над 5000 долара за унция: Цената на златото с нов рекорд

Баклаян подчерта, че при голяма несигурност институционалните играчи „бягат" от валути и облигации и търсят активи, които са по-сигурни във времето. „Златото е най-старата валута. Когато се печата нова, необезпечена валута, инфлацията тласка цената му нагоре“, заяви той, като отбеляза, че само за година стойността на метала се е повишила около 2,5 пъти.

Паралелно с това нараства и интересът на българите към инвестиционни метали. Според Баклаян финансовата култура у нас се е повишила значително, а страната ни вече е сред водещите в ЕС по покупка на инвестиционно злато спрямо БВП на човек. „Намираме се в едва първата третина на възходящия тренд“, прогнозира той и допълни, че турбуленциите тепърва ще се отразяват върху цените на златото и среброто.

Редактор: Ралица Атанасова