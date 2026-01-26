Снимка: iStock
-
Ръст на туристите в зимните курорти
-
Гренландия: Защо Тръмп е готов да разруши НАТО заради острова
-
Мултифондовете: Риск или дългосрочен инструмент за стабилност
-
Любослав Костов: Достигнахме европейските цени и ги надхвърлихме
-
Ръст на пазарите след оттеглянето на заплахите на Тръмп към Гренландия
-
БЕХ подписа споразумението за участва в проучване за нефт и газ в Черно море
За 2025-та тя се е повишила с 64 процента
Цената на златото постави още един рекорд. Благородният метал за първи път се търгува над 5 хиляди долара за унция.
Инвеститорите продължават да влагат парите си в злато, което е считано за стабилно вложение на фона на нарастващо геополитическо напрежение. С близо 1 процента само в днешната търговия се качиха и фючърсните сделки, които се сключваха на цена 5020 долара за унция.
Заради опасения от нови мита: Цените на златото и среброто достигнаха рекордни нива
За 2025-та цената на златото се е повишила с 64 процента, казват търговци. Още по-голям е ръста на цената на среброто, което инвеститорите купуват, ако не могат да се сдобият със злато.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни