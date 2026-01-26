Цената на златото постави още един рекорд. Благородният метал за първи път се търгува над 5 хиляди долара за унция.

Инвеститорите продължават да влагат парите си в злато, което е считано за стабилно вложение на фона на нарастващо геополитическо напрежение. С близо 1 процента само в днешната търговия се качиха и фючърсните сделки, които се сключваха на цена 5020 долара за унция.

Заради опасения от нови мита: Цените на златото и среброто достигнаха рекордни нива

За 2025-та цената на златото се е повишила с 64 процента, казват търговци. Още по-голям е ръста на цената на среброто, което инвеститорите купуват, ако не могат да се сдобият със злато.

