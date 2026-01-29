Призрак на пътя край монтанското село Дъбова махала! Младеж, облечен в бял чаршаф, а преди това се появявал и в бял скафандър, стряска шофьорите посреднощ.

Докато автомобилите го заобикаляли, други младежи замеряли колите с камъни. Пътят е използван за достигане от „Дунав мост“ 2. Според очевидци всичко се случва около 1 часа през нощта.

Задържаха две деца, счупили с камъни прозорци на препълнен автобус в Бургас

Полицейски инспектор Симеон Иванов от участъка в Брусарци е получил три сигнала, но при идване на място не е заварил никого. „От Районното управление в Лом ни съобщиха, че двама от водачите, по които е стреляно с камъни и други твърди предмети, са от съседното село Тополовец. Те разказват, че пътят им е бил препречен от мъж, покрит с чаршаф. За да не го ударят, автомобилите намаляват, а в този момент други хора замерят превозните средства, причинявайки им щети. Това се случило в продължение на час. Установени са шестима души, съпричастни към деянието. Те са направили пълни самопризнания, а двама от тях са задържани. Единият замесен е непълнолетен, другите петима са от 19 до 21 години, от Дъбова махала. Призракът е на 20 години, обличал се е и с гащеризон със скафандър, който впоследсвие младежите са изгорили. Задържаните определиха случилото се като начин за забавление и за да станат известни в социалните мрежи“, разкри Иванов.

Сред щетите са счупено предно стъкло и повреди по пасажерските врати. Инспекторът призова младежите да не се влияят от провокативни клипове в социалните мрежи.

Повече за случая гледайте във видеото.