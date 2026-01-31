В края на миналата година Видин загуби едно младо момче по време на футболен турнир, който трябваше да носи надежда и добро. Той беше на терена като играч, а отборът му участваше в благотворително състезание. Внезапно обаче мачът е прекъснат, защото сърцето на младежа спряло. Оттогава родителите и близките му решиха да почетат паметта му, като организират събиране на средства за преносим автоматичен външен дефибрилатор - апарат, който при нужда може да спаси живот.

В спортната зала „Фестивална“ във Видин вече е поставен първият автоматичен дефибрилатор в града. Именно бързата реакция с такъв апарат, в първите минути, може да спаси човешки живот. Целта е тези устройства да бъдат разположени на лесно достъпни и видими места в града. С подкрепата на дарители вече са събрани средства и са закупени пет апарата в памет на Ангел.

Последният футболен мач на Ангел никога няма да бъде забравен. Сред публиката е бил неговият брат, свидетел на миг, който завинаги ще остане в паметта му.



„Бяхме в шок и все още сме. Не може да приемем, че това се е случило", споделя Антон Петров.

В най-тежкия момент семейството намира сили не за въпроси, а за действие. Започват кампания за закупуване на преносими външени дефибрилатори и с надеждата повече никой да не преживее подобна загуба. Антон споделя, че решението е било като утеха, че могат да направят нещо добро, което да спаси нечий човешки живот. А също така да почетат и Ангел.



Семейството не търси отговори дали, ако в залата е имало дефибрилатор, Ангел е можел да бъде спасен. Вместо това избират да предотвратят следваща трагедия.

Професионалният спасител Ивайло Петков от Видин показва нагледно колко решаващи са първите минути и колко животоспасяващо може да бъде едно устройство, което е на една ръка разстояние.

„Тези устройства служат за спасяване на човешки живот при внезапно спиране на сърцето. Това е животозастрашаващо състояние, от което на година в България страдат над 10 000 души. Това е много голямо число", казва той.

Благодарение на кампанията вече са закупени и монтирани дефибрилатори на различни места във Видин.

„В случаите, в които има внезапно спиране на сърцето и в които на пострадалия е била оказана навременна помощ с такъв дефибрилатор, преживяемостта е до 2, 6 пъти повече", допълва още Петков.

А Антон Петров споделя: „Надеждата ни е да развием кампанията на национално ниво и максимално много градове и населени места да се включват в инициативата - не само като дарят пари за нашата кампания."

Братът на Ангел вярва, че дори и един спасен живот ще даде смисъл на болката. „Със сигурност ще е благодарен, тъй като той винаги е гледал да прави добро и всички го помнят затова, че беше най добрият човек, който всички познаваха. Със сигурност щеше да е много доволен", казва Антон.

