Необичайна среща ни отвежда във Варна – с Пламен Парцалев, племенник на великия български актьор Георги Парцалев. Година след като отбелязахме 100 години от рождението на легендарния комик, неговият роднина разказва какво помни за чичо си и защо е избрал съвсем различен житейски път.

В центъра на морската столица Пламен ни посреща в свое ателие, изпълнено с аромат на натурални сапуни и спомени. Роднинската връзка между него и Георги Парцалев е по бащина линия, а детството му минава в град Левски, където къщите им били една до друга.

Спомените му за именития актьор са живи – късните му нощни посещения при родителите, появата му на улицата със златни пръстени и мигновеното събиране на хора около него.„Разчуваше се из целия град и ставаше огромна тълпа“, спомня си Пламен.

Макар да носи прочутата фамилия, той признава, че никога не е мислил да върви по стъпките на своя чичо. Според него талантът на Георги Парцалев е недостижим. Вместо сцената, Пламен избира друг път – от Левски до Варна и до създаването на артистични, ръчно изработени сапуни.

Преди повече от десет години той и съпругата му Павлина решават да изоставят натоварените си професии и да отворят малко автентично ателие. Идеята се ражда спонтанно, последвана от дълги експерименти с различни масла и рецепти, докато открият тайната на качествения натурален сапун. Днес семейството произвежда десетки видове сапуни, всеки със своя характер, аромат и визия. Майсторлъкът, споделят те, е в точните пропорции и в любовта към занаята. „Ако не харесваш това, което правиш, няма как да се получи“, каза Пламен.

Докато той не тръгва по актьорския път на своя чичо, дъщеря му Вероника мечтае за сцената и големия екран. Тя вярва, че близостта ѝ до името Парцалев ѝ дава надежда и вдъхновение да следва мечтите си.

Въпреки че семейството е създало стотици видове сапуни, такъв, посветен на Георги Парцалев, няма. И не планират да има. „Неговото име е велико. Сапуните са си сапуни, а той е велик актьор“, каза Пламен.