Социалистите се събраха на важен пленум за бъдещето на БСП. Решението бе взето на извънредно заседание на Националния съвет на партията, което се състоя на "Позитано" 20 на 10 януари.

На провелото се днес заседание на Националния съвет на Българската социалистическа партия бяха взети следните решения:

► Потвърди решението си за провеждане на заседание на 51-вия Конгрес на партията на 7 и 8 февруари.

► Прие план за организацията на заседанието на Конгреса.

► Прие проект на политическа платформа за явяване на предсрочните парламентарни избори, който да бъде одобрен от Конгреса.

БСП избира ново ръководство на извънреден Конгрес на 7-8 февруари

"Категорично трябва да има Конгрес, не считам че може дори да коментираме отлагане. Колегите да очакват този конгрес и някой да прави опити за неговата отмяна. Трябва да признаем, че положението е тежко. Мисля, че сме един-двама с повече номинации и трябва да видим дали ще се кандидатирам", коментира социалният министър в оставка Борислав Гуцанов.

"Решението на Националния съвет е, че ще Конгрес ще има. Могат на бъдат направени опити да се отмени, но е взето с огромно мнозинство. За мен Зафиров трябваше да си подаде оставката и сега нямаше да има такива разправии. Аз ще бъда кандидат за председател, имам номинации от партията", посочи Габриел Вълков.

Атанас Зафиров след оставката на ИС на "БСП - Обединена левица": Най-важната тема в момента са именно изборите

"Пътят на БСП е към изборите и повишаване на доверието към партията. Това е сред идеите на нашата платформа. Чух, че Радев говори за неравенства, но с тази данъчна система няма как да бъдат запълнени", смята заместник-председателят на Изпълнителното бюро на БСП в оставка Иван Таков.