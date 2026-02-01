Снимка: iStock
-
Инициативата е стартирана от собственик на семеен ресторант в Бургас
В Бургас собственик на семеен ресторант въвежда нестандартна инициатива, с която насърчава клиентите да общуват помежду си, вместо да прекарват времето си в телефоните. Идеята е проста – гостите, които оставят мобилните си устройства на бара и не ги използват по време на престоя си, получават 20% отстъпка от сметката.
Според собственика Мартин Пенчев виртуалният свят е навлязъл твърде дълбоко в ежедневието – от банкирането и бизнеса до личното общуване. Затова той и съпругата му Ани решили да върнат хората към по-естествена среда, в която да се насладят на храната, компанията и заобикалящата ги атмосфера – без екрани.
„Училище за родители“: Психолози и социални работници обясняват на родители и деца капаните на дигиталния свят
Инициативата дава възможност на клиентите да споделят впечатленията си от мястото и ястията, да се фокусират върху вкусовете и да разговарят повече помежду си. За да получат отстъпката, телефоните се оставят в специална кутия на бара до края на посещението.
Барманът в заведението разказва, че повечето клиенти приемат предизвикателството спокойно и рядко се връщат да проверяват устройствата си. Телефоните се взимат едва след като сметката бъде поднесена.
В духа на идеята за по-малко виртуалност, ресторантът е намерил и решение срещу модерното правене на селфита в санитарните помещения. Там е изградена специална стена за снимки, оформена изцяло от книги.
Повече гледайте във видеото.
