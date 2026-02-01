Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите извършват проверка на автомивка в Пловдив след сигнал от потребител за неправилно обозначаване и начисляване на цени при плащане в евро.

Сигналът е подаден за липса на обявени цени в евро, както и за разминаване между обявената цена в лева и реално платената сума при разплащане в евро. По данни на жалбоподателя, след заплащане на услугата с евро, е била начислена по-висока стойност от посочената в лева.

Сигнал за 50% скок в цените: КЗП и НАП провериха пункт за ГТП в Пазарджик

„По време на проверката колегите пуснаха монети от 2 лева и машините ги приеха, но все още устройствата не са настроени да работят с евро, което би могло да се определи като още едно нарушение на Закона за въвеждане на еврото. Обект на засилени проверки от страна на КЗП и НАП за следващата за следващите седмици ще бъдат именно вендинг машините. Става въпрос както за автомивки, така за уреди, които продават кафе и топли напитки“, заяви Алексанъдр Полячев от КЗП.

Проверката се извършва във връзка с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в България, като от КЗП уточняват, че при установяване на нарушение ще бъдат предприети съответните санкции. Според закона, глобите за необосновано вдигане на цените могат да достигнат от около 2557 евро до около 51130 евро при първо нарушение, а за неправилно или липсващо обозначаване санкциите са до приблизително 3580 евро.

Проверки на НАП за неправомерен ръст на цените в Севлиево

Окончателните констатации ще бъдат обявени след приключване на проверката и след като бъде дадена възможност на търговеца да представи своята обосновка.