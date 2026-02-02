От неделя сняг вали в цялата страна. Над 1200 снегорина почистват републиканските пътища. Трасетата са проходими при зимни условия, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Затруднения има на Е79 в посока Видин и „Дунав мост 2”. Движението е спряно от неделя вечерта заради завъртели се тирове. Стотици шофьори са в пътна блокада и изчакват или между монтанските села Горна Вереница и Винище, или на околовръстния път на Монтана, в посока Видин и „Дунав мост 2”. Днес започна издърпването на камионите, блокирали пътя. След това се очаква и трасето да бъде изчистено и опесъчено.

Отново в Монтанско автобус с 10 пътници беше блокиран в трафика.

Зимната обстановка в страната: 468 машини чистят пътищата, има ограничения за камионите в проходите

Ситуацията на магистралите

Магистрала „Хемус” тази сутрин беше почистена до асфалт.

Магистрала „Тракия” беше добре почистена от района на Траянови врата до Стара Загора.

Смолянско

Усложнена е обстановката в областта. Пътят Пловдив-Смолян, в участъка между Хвойна и Чепеларе, не е напълно почистен и опесъчен.

37 снегопочистващи и опесъчаващи машини са на терен и обработват основните пътни артерии във високите части на Родопите. Три населени места през нощта са били без електрозахранване. Към тази сутрин само едно от тях все още е без ток.

В Пловдив има десетки сигнали за паднали дървета под напора на тежкия сняг. Няма пострадали хора, но има щети по автомобили. В пожарната има регистрирани над 80 сигнала през нощта.

Катастрофа между 7 коли и почистващ снега трактор на прохода Превала

В област Велико Търново пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. От началото на снеговалежа се почистват редовно от снегопочостваща техника. На терен са 70 машини, съобщават от АПИ.

В северните райони снеговалежът беше по-интензивен в общините Свищов, Павликени и Полски Тръмбеш. Имаше леки затруднения по път I-3 поради засилен тежкотоварен трафик и неподготвени румънски водачи с износен протектор на гумите. Ситуацията беше овладяна за 20-30 минути.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Хаинбоаз е проходим при зимни условия без ограничение за моторни превозни средства. "Продължаваме обработките на пътните настилки", увери инженер Венцислав Ангелов, който е директор на Областното пътно управление – Велико Търново.

Снощи имало закъсали тежкотоварни автомобили на пътя Плевен-Русе, в района на село Масларево. „Петима румънски водачи на тежкотоварни автомобили бяха крайно неподготвени. Бяха с износен протектор на гумите. Със съдействието на "Пътна полиция" в рамките на около 20–30 минути успяхме да освободим и да пропуснем движението. Те бяха блокирали снегопочистващата техника, която беше дислоцирана в участъка. В рамките на половин час движението беше нормализирано”, обясни инж. Ангелов.

Камион закъса и между Кнежа и Червен бряг, въпреки че беше с вериги.

Благоевградско

Пътят за Банско е почистен до асфалт. Проходът "Предела" е отворен дори и за тежкотоварните камиони.

Всички републикански пътища на територията на област Бургас са проходими при зимни условия, съобщават от АПИ.

Ограничение беше въведено единствено по пътя Слънчев бряг – Обзор. Там временно беше забранено движението на тежкотоварни автомобили с маса над 12 тона, но вече е позволено.

Общо 49 машини работят на терен. През изминалата нощ и към момента се извършва почистване и обработване на пътните артерии с инертни материали. Екипите, ангажирани със зимното поддържане, са на терен и продължават работа, съобщават от АПИ.

Снимка: Цеца Алексова

Снимка: Цеца Алексова

Временно е ограничено движението на пътя Монтана - Димово в района на Белотинци поради аварирали тежкотоварни автомобили. Шофьорите изчакват на място, съобщават от АПИ.

Снимка: Георги Манев

Заради снеговалеж и почистване затворени за тежкотоварни автомобили са отсечките Девин - Михалково и Батак - Доспат, Ардино - Кърджали и пътищата до Юндола. Също за камиони са затворени и основните проходи - "Рожен", "Превала" и "Троянския".